Overvågningen i Kina når nye højder: Træder du ved siden af, kan du blive nægtet udrejse

Pluspoint for at hjælpe en ældre dame over vejen og måske endnu flere for at at donere blod eller lave velgørende arbejde.

Omvendt kan det give minuspoint på kontoen, hvis man udebliver fra en obligatorisk militærtræning, går over for rødt eller forsømmer andre samfundspligter.

Og gør man det for meget, kan det indskrænke mulighederne for bl.a. at søge arbejde og rejse ud af landet.

Hvad der umiddelbart kunne lyde som noget fra en dystopisk George Orwell-roman er ikke desto mindre ved at blive den skinbarlige virkelighed i Kina.

Her er den kinesiske regering nemlig i fuld gang med at udrulle et omfattende overvågningssystem, der bl.a. skal sammenkøre digitale oplysninger med virkeligheden og på den baggrund give landets godt 1,4 mia. borgere point for deres opførsel.

Den massive overvågning har først og fremmest til formål at forebygge kriminalitet og skabe mere tryghed, mens pointsystemet skal hjælpe myndighederne med at opdrage kineserne som gode samfundsborgere.

Men det kan også få helt håndgribelige konsekvenser, hvis overvågningskameraerne registrerer, at man træder ved siden af den officielle røde linje, der er bestemt af kommunistpartiet.

For har man en dårlig pointscore, kan det nemlig betyde, at man bl.a. ikke får lov til at rejse ud af landet eller køre med højhastighedstog, eller at det bliver sværere at begå sig på arbejdsmarkedet.

Pointsystemet kan lade sig gøre, fordi godt halvdelen af landets befolkning er online, dvs. 772 mio. internetbrugere, hvilket giver virksomheder og myndigheder mulighed for at overvåge borgerne og indsamle en række data om dem.

De mange digitale fodspor, som befolkningen sætter sig, bliver så koblet sammen med deres adfærdsmønstre i det fysiske liv.

Gennem overvågningskameraer og ansigtsgenkendelsesteknologien, der allerede er meget udbredt i Kina, kan myndighederne bl.a. finde ud af, hvilket supermarked man handler ind i, og hvem man tager ud og drikker øl med lørdag aften.

Ifølge mediet Technode skal antallet af overvågningskameraer rundt omkring i landet således stige fra 176 mio. i 2016 til 626 mio. inden 2020, hvor det forventes, at det sociale pointsystem er fuldstændigt implementeret på nationalt plan.