8-årig pige voldtaget og myrdet: Demonstranter kræver retfærdighed - for gerningsmændene

En 8-årig muslimsk pige er blevet hovedperson i en sag, der har rystet Indien.

Pigen, Asifa Bano, var blevet sat til at passe familiens heste i et skovområde nær deres hjem, men endte med at blive bortført, låst inde i et tempel, gruppevoldtaget og til sidst slået ihjel.

Asifa Bano boede sammen med sin familie i en lille landsby, Rasana, i det nordlige Indien. Familien er muslimer og nomader og er dermed et udstødt folkefærd blandt Indiens hinduistiske befolkning.

Da pigen ikke vendte hjem den 12. januar sammen med familiens heste, begyndte hendes far at lede efter hende, idet han frygtede, at hun var blevet bortført. Det skulle vise sig, at virkeligheden var langt mere grusom, end han på det tidspunkt kunne forestille sig.

Indere demonstrerer efter voldtægt og drab på otteårig pige

I skoven havde Asifa Bano angiveligt mødt en ung hinduistisk mand, der i ledtog med sin meget religiøse hinduistiske onkel havde planlagt en forfærdelig skæbne for den 8-årige pige. Den unge mands onkel hed Sanji Ram og er forstander i et lille hinduistisk tempel ikke langt derfra. Templet er opført for at ære slangeguden Baba Kali Veer, der er en vigtig gud i den hinduistiske tro.

Ifølge den netop offentliggjorte politirapport bortførte Sanji Ram sammen med sin nevø og en gruppe andre indiske mænd den lille pige. De gav hende sovemedicin, voldtog hende på skift og spærrede hende inde i slangetemplet. Her holdt de hende fanget i tre dage, mens de løbende skiftedes til at voldtage hende. På tredjedagen kvalte de hende med hendes eget tørklæde og efterlod hende i skoven.

Motivet for det brutale mord var angiveligt onklens massive had til muslimer. Han beskyldte nomaderne for at slagte køer - som er hellige i Indien - for at handle med narkotika og for at tage hinduernes land.

Asifa Banos lig blev fundet i skovbunden nogle dage senere, og hendes lilla kjole var gennemvædet af blod.

»Der var bidemærker i hendes læber, der var brændemærker på hendes lår og ansigt, og hendes ben var brækkede,« fortalte hendes far Muhammad Yousuf til Asia Times, efter datterens lig var blevet fundet.

Otte mænd er blevet anholdt i sagen, herunder to politimænd, som er sigtet for at dække over forbrydelsen.

Et stort antal hinduer er nu gået på gaden for at demonstrere over forbrydelsen. Men de demonstrerer ikke til fordel for pigen og hendes pårørende. De kæmper for, at gerningsmændene skal frifindes.

Lal Singh, der er politiker for Indiens største parti Bharatiya Janata Party, deltog i forrige uge i en af demonstrationerne.

»Hvad så, hvis en pige er død? Mange piger dør hver dag,« sagde han under demonstrationen ifølge tv-kanalen NDTV.

Dele af den hinduistiske befolkning hader nemlig de muslimske nomader så inderligt, at de næsten for enhver pris vil have dem drevet ud af Indien. De er vrede over, at der kun er blevet anholdt hinduer for forbrydelsen, og de frygter, at nomaderne bosætter sig permanent i området.

Af samme grund blev familien nægtet at begrave deres datter på deres egen jord, idet hinduerne er bange for, at en gravplads vil skabe et tilhørsforhold mellem muslimerne og jorden. Derfor måtte familien begrave Asifa Bano i skoven.

Demonstrationerne har dog også medført en række kontrademonstrationer. Tusindvis af indere demonstrerer for retfærdighed for Asifa Bano og hendes familie, herunder Rahul Ghandi, der er oldebarn af Indiens landsfader Mahatma Ghandi.

»Hvordan kan nogen beskytte synderne af sådan en ondskab? Det der skete med Asifa i Kathua er en forbrydelse mod menneskeheden. Det kan ikke gå ustraffet hen. Hvad er vi blevet til, hvis vi tillader politik at blive blandet sammen med sådan en utænkelig brutalitet begået mod et uskyldigt barn?« skriver han på Twitter.

Ifølge avisen Times of India er Asifa Banos familie blevet tvunget til at flygte fra landsbyen og den lille piges grav.