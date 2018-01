Voldelige protester i Indien efter rygte om filmkærlighedsscene

Mindst seks dræbt og 25 såret, da IS gik til angreb.

Hvis Sahels unge ikke kan tjene penge på at smugle mennesker, hvad skal de så give sig til? Blive jihadister, bemærker den franske antropolog og Sahel-kender, Jean-Pierre Olivier de Sardan.

Franske »beskyttelsesmissioner« og italienske soldater. EU-lande vil gøre Niger til endestation for flygtninge og migranter.

82 amerikanere blev holdt som gidsler i 335 dage, efter at Nordkorea erobrede spionskibet ”Pueblo”.

Spionskib kunne have udløst atomkrig:

Theresa May:

Ifølge det britiske medie The Guardian er filmholdet bag filmen også tidligere blevet angrebet, filmsettet er blevet raseret, og Indiens Højesteret og Indiens premierminister har skullet tage stilling til, om filmen skulle forbydes.

Modstanden mod filmen har varet i over et år, hvor rygtet om kærlighedsscenen blev startet.

Flere kvinder fra Rajput-kasten har sågar truet med at brænde sig selv levende, hvis filmen får premiere.

Det har dog ikke fået de radikale modstandere til at neddrosle deres modstand.

Filmens producenter har afvist anklagerne, mens historiker har påpeget, at det slet ikke kan bevises, at Padmavati har eksisteret.

De mener, at filmen tegner et falsk portræt af den legendariske dronning Padmavati, som de ærer højt.

Derfor vogter indisk politi torsdag flere af de 5000 biografer, der viser filmen. Samtidig har flere indiske delstater på forhånd meddelt, at de forbyder visning af filmen.

Op til premieren er der indløbet adskillige advarsler om voldelige protester - også selv om rygtet om den hede kærlighedsscene har vist sig at være falsk.

Flere kvinder fra Rajput-kasten har sågar truet med at brænde sig selv levende, hvis filmen får premiere. Foto: Mahesh Kumar A./AP

Tre opskrifter fra kogebogsforfatter og veganer Johanne Mosgaard kan få tænderne til at løbe i vand - også hos kødspiserne.

Er du på udkig efter nye hovedtelefoner? Så viser denne test, at det afgjort kan betale sig at ofre nogle hundreder ekstra.

Jaguar E-Pace er mærkets mindste SUV, men har store kvaliteter: Godt look, kører sportsligt, har rimelig plads og en fornuftig basispris. Vil man have automatgear, bliver det dog dyrt.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her