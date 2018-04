Russisk journalist er død efter uforklarligt fald ud af et vindue

Den russiske journalist Maxim Borodin blev mandag fundet svært tilskadekommen uden for det lejlighedskompleks, hvor han boede.

Han var angiveligt faldet ud af vinduet fra sin lejlighed på femte sal i byen Yekaterinburgog og han døde senere af sine kvæstelser på hospitalet. Det skriver flere internationale medier.

Omstændighederne omkring Maxim Borodins død bliver dog af flere kilder vurderet som særdeles mystiske. En ven af den afdøde journalist fortæller til BBC, at Maxim Borodin kontaktede ham om morgenen den 11. april for at fortælle, at der var »nogen med en et våben på hans balkon og folk i camouflagetøj og masker på trappesatsen.«

Maxim Borodin forsøgte efterfølgende at få fat på en advokat, men ringede senere sin ven op igen for at trække sin fortælling tilbage. Han fortalte, at der bare havde været tale om en sikkerhedsøvelse.

Der blev ikke fundet noget selvmordsbrev i Maxim Borodins lejlighed og redaktøren på det russiske medie, Novy Den, hvor Borodin arbejdede, sagde, inden han døde, at han ikke havde haft nogen grund til at begå selvmord. Hun tilføljede, at hun ikke kunne udelukke, at der var tale om en forbrydelse.

Hallem Désir, der er repræsentant for OSCE, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, siger til BBC at, journalistens død er »meget bekymrende« og han kræver, at episoden bliver efterforsket grundigt.

Lokale officielle kilder afslår af der skulle være tale om en forbrydelse. De siger, at Borodins lejlighed var låst fra indersiden, og at det altså ikke tyder på, at nogen har været inde i lejligheden.

I ugerne op til sin død havde Maxim Borodin skrevet en del om en gruppe russiske lejesoldater kendt som "Wagner Group", som angiveligt blev dræbt i Syrien den 7. februar under en konfrontation med amerikanske styrker. Lejesoldaterne deltog efter alt at dømme i et angreb ledet af det syriske regime mod amerikanske allierede.

Rusland indrømmede flere uger senere, at mange russere var omkommet under et angreb i Syrien, men nægtede at der var tale om lejesoldater.

Derudover gravede Maxim Borodin også i flere politiske skandaler. Han skrev bl.a. om en række anklager fremlagt af en russisk eskortpige, der påstod at have informationer om Ruslands påståede indblanding i det amerikanske valg. Anklagerne blev offentliggjort af den russiske oppositiopnsleder Alexei Navalny.

Russiske journalister bliver ofte chikaneret, hvis de skriver kritisk om Putins styre. Samme dag som Maxim Borodin blev fundet såret, blev en redaktør af en lokalavis overfaldet i den selvsamme by.