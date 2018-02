Det er ikke ofte, man hører den nordkoreanske leder Kim Jong-un tale i rosende vendinger om andre nationer. Men efter at en delegation anført at lederens lillesøster, Kim Yo-jong, er vendt hjem fra vinter-OL i Sydkorea, er det ikke desto mindre, hvad han gør.

Han roser Sydkorea for »et varmt klima af forsoning og dialog«, og han kalder velkomsten både »imponerende« og »inderlig«. Det skriver både internationale og nordkoreanske medier.

Kim Jong-un inviterer Sydkoreas præsident til Nordkorea

Den nordkoreanske delegation var på et tre-dages besøg i den sydkoreanske OL-værtsbyen Pyeongchang for at overvære åbningen af vinter-OL. Under besøget mødtes Kim Yo-jong og resten af delegationen med Sydkoreas Præsident Moon Jae-in og overrakte præsidenten en invitation til et besøg i den norkoreanske hovedstad Pyongyang.

Den norkoreanske leders reaktion på besøget og mødet mellem de to nationer blev bragt på forsiden af den norkoreanske statsavis, Rodong Sinmun, sammen med et stort billede af Kim Jong-un og den samlede hjemvendte delegation.

»Det er vigtigt at fortsætte med at skabe gode resultater ved at styrke det varme klima af forsoning og dialog, der er skabt af et stort ønske og fælles vilje blandt nord og syd, med vinter-OL som et momentum,« siger Kim Jong-un til avisen.

Det var dog ikke alle nationer, der tog lige så godt imod det nordkoreanske følge som Sydkorea gjorde. Luften var en anelse køligere mellem den amerikanske vicepræsident Mike Pence og repræsentanterne fra Nordkorea. Selvom Mike Pence og Kim Jong-uns søster sad få meter fra hinanden under åbningsceremonien, hilste ingen af dem på hinanden.

»Vi vil ikke tillade nordkoreansk propaganda at stjæle opmærksomheden og symbolværdien af de olympiske lege. Vi vil ikke tillade Nordkorea at skjule den virkelighed, at landet undertrykker dets folk og truer regionen, bag det olympiske flag,« sagde Mike Pence kort inden OL på et pressemøde.

Ifølge nordkoreanske statsmedier har Kim Yo-jong aflagt udførligt referat for sin storebror efter hjemkomsten.

Den sydkoreanske præsident har endnu ikke takket ja til invitationen om et besøg til Nordkorea. Hvis han gør bliver det første gang en sydkoreansk præsident besøger landet siden 2007.