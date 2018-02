Kim Jong-un inviterer Sydkoreas præsident til Nordkorea

Den nordkoreanske leder Kim Jong-un har inviteret den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in, til Nordkorea.

Det oplyses efter et møde i den sydkoreanske præsidentbolig, Det Blå Hus, hvor Moon Jae-in har mødtes med en række nordkoreanske diplomater - deriblandt den nordkoreanske leders yngre søster Kim Yo-jong.

Den nordkoreanske leder er villig til at møde den sydkoreanske leder "på den tidligst mulige dag", siger en talsmand for den sydkoreanske præsident i Det Blå Hus.

Moon har foreslået, at de to ledere forsøger at skabe betingelser, så han kan acceptere invitationen og "få mødet til at ske".

Mødes de to ledere, vil det være første gang siden 2007, at ledere fra Nord- og Sydkorea mødes.

Den nuværende tilstedeværelse af Kim Jong-uns søster i Sydkorea er også historisk.

30-årige Kim Yo-jong er således det første medlem af Nordkoreas herskende familie, der besøger Sydkorea, siden Koreakrigen sluttede.

Koreakrigen fandt sted fra 1950-53.

OL i Sydkorea har midlertidigt sat en stopper for de stridigheder, som de seneste år er eskaleret mellem de to lande, der engang var samme nation.

Nord- og Sydkorea stiller op under samme flag til vinterlegene - et blåt og hvidt "foreningsflag". Det er historisk for de to stridende nationer, der teknisk fortsat er i krig med hinanden.

Præsident Moon Jae-in blev blandt andre løfter valgt på at forbedre forholdet til styret i Nordkorea.

Han har blandt andet tilbudt, at han vil besøge Pyongyang i Nordkorea.

- Hvis det kan føre til forbedringer i forholdet mellem vores to lande, er det en mulighed, sagde han under sin indsættelsestale i 2017.

Præsidenten har også foreslået, at man skal afholde et topmøde mellem Sydkorea og Nordkorea.

Landene afholdt topmøder i Pyongyang i 2000 og 2007. De blev begge gennemført med afdøde Kim Jong-il, daværende leder og far til Kim Jong-un, som vært.