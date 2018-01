Opsigtsvækkende giftmord: Kim Jong-uns halvbror mødtes med amerikansk statsborger få dage før sin død

Efterforskningen af mordet på Kim Jong-nam, som var halvbroderen til Nordkoreas leder, Kim Jong-un, har nu taget endnu en drejning.

Kim Jong-nam mødtes nemlig angiveligt med en amerikansk statsborger på et malaysisk hotel få dage før, han blev myrdet i februar sidste år. Det har malaysisk politi fortalt på et retsmøde i sagen mandag i Shah Alam, Malaysia.

Det skriver flere internationale nyhedsbureauer som Reuters og AP.

Halvbroderen blev myrdet ved at få smurt nervegassen VX i hovedet i Kuala Lumpur lufthavn i Malaysia den 13. februar.

Den 6. februar - altså få dage før Kim Jong-nam ankom til lufthavnen i Kuala Lumpur - fløj han til Malaysia for angiveligt at mødes med en amerikansk/koreansk statsborger, fortalte politiets hovedefterforsker Wan Azirul Nizam på retsmødet i Malaysia mandag.

Mordet på Kim Jong Nam Overvågningsbilleder fra lufthavnen har vist, hvordan Kim Jong Nam blev han forgiftet af to kvinder, der påførte gift i hans ansigt med en klud. 15-20 minutter senere døde Kim Jong-nam.

En kemiker har siden fastslået, at nordkoreaneren havde omkring 1,4 gange den dødelige dosis af den ultrapotente nervegas VX i ansigtet.

Nervegassen er klassificeret som et masseødelæggelsesvåben af FN og blev fundet i Kim Jong-nams ene øje og i hans blod, ligesom den blev fundet på hans skjortekrave og -ærmer.

Mødet fandt sted på den nordlige malaysiske ø Langkawi på et hotel den 9. februar. Politiefterforskeren kunne dog ikke fortælle noget yderligere om mandens identitet, eller om mødet kunne relatere sig til de 138.000 amerikanske dollars i kontanter (ca. 700.000 kr.), som efterfølgende blev fundet i Kim Jong-nams rygsæk.

To kvinder fra henholdsvis Indonesien og Vietnam er sammen med fire kvindelige nordkoreanske flygtninge blevet tiltalt for mordet.

De tiltalte kvinders forsvarsadvokater holdt på retsmødet fast i, at kvinderne troede, de lavede en slags spøg for et tv-show, og at det ikke var intentionen at myrde ham, da de forgiftede halvbroderen.

Den ene kvindes forsvarsadvokat Gooi Soon Seng spurgte politiefterforskeren om den amerikansk/koreanske mand kunne være den amerikanske agent, som en japansk avis har skrevet, mødtes med Jong-nam i Langkawi, Malaysia på det tidspunkt.

Det ville politiefterforskeren imidlertid ikke bekræfte.

»Indtil videre en mandens identitet ikke fastslået,« sagde han på retsmødet.

Forsvarsadvokaten Gooi Soon Seng holdt dog fast i, at Nordkorea står bag mordet på Kim Jong-uns halvbror.

Det mente hun blandt andet, fordi et politividne fortalte retten, at bilen, som blev brugt til at transportere de tiltalte ud til lufthavnen i Kuala Lumpur, tilhørte den nordkoreanske ambassade. Det kom desuden frem, at en officiel person fra ambassaden havde mødtes med de mistænkte før mordet.

Kim Jong-nam, som er den ældste søn i den nordkoreanske familie, havde før sin død levet uden for landets grænser i flere år efter konflikter med bl.a. Kim John-un - som er formand for Nordkoreas Arbejderparti og i landet tituleres »store leder.« Flere medier har spekuleret i, om det nordkoreanske styre har set ham som en trussel mod halvbroderen.

Nordkorea har siden hændelsen benægtet enhver indblanding i mordet på den 45-årige Kim Jong-nam. Styret har i stedet hævdet, at han døde af et slagtilfælde.

Retssagen fortsætter tirsdag. Kvinderne står til dødsstraf, hvis de bliver dømt for mordet på Kim Jong-nam.