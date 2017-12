Selvom Nordkoreas atomprogram bl.a. har ledt til flere sanktioner imod landet, så har styret med Kim Jung-un i spidsen ingen planer om at lukke for programmet.

Det oplyser det nordkoreanske statsmedie KCNA lørdag. Det skriver CNN.

Medie: Russiske skibe har sejlet brændstof til Nordkorea

»Nordkorea vil – som ansvarlig atomvåbenstat - følge den eneste vej til uafhængighed og retfærdighed,« lyder det bl.a. fra KCNA, der henviser til, at med atomvåben er Nordkorea i sikkerhed fra sine fjerner.

Kina benægter ulovligt salg af olie til Nordkorea

KCNA gennemgik i en historie med navnet ”Ingen kræfter kan overleve og slå uafhængighed og retfærdighed” alle Nordkoreas påståede fremskridt med atomvåben fra 2017 og fokuseret især på dem, som – ifølge styret i Pyongyang – har gjort det muligt at ramme USA.

Trump om Kina og Nordkorea: »Grebet på fersk gerning«

Nordkorea vil »forsætte med at styrke sine muligheder for at forsvare sig selv og lave forbyggende angreb med atomvåben så længe at USA og dets allieret fortsætter med at true med atomvåben,« lyder det endvidere i nyhedsindslaget fra KCNA.