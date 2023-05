Den 25. maj sidste år forlod olietankeren ”Nautical Deborah” havnen i Vadinar på den indiske vestkyst og satte kursen mod Europa.

Efter et stop i engelske Thamesport fortsatte den mod Prøvestenen i Københavns Havn, hvor den ifølge havnens noter lossede flybrændstof den 24. juni. Måneden før tog en anden olietanker ”Orange Victoria” præcis samme tur for at levere knap 15 mio. liter indisk flybrændstof, som fra Prøvestenen kan pumpes direkte ud til et lager i Københavns Lufthavn via en rørledning.