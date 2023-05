Uanset vinderen vil det tyrkiske valg få konsekvenser for Europa

Det storslåede fartøj er blevet færdigt lige før det tyrkiske præsident- og parlamentsvalg på søndag, og på sin jomfrurejse er det sendt på en kystbyturné med kamphelikoptere og Bayraktar-droner på dækket af den slags, som har vist sig effektive i krigen i Ukraine.

Det er en påmindelse til tyrkiske vælgerne om de nye muskler, som den 69-årige Recep Tayyip Erdogan har givet landet gennem sine 20 år ved magten og gerne viser, at han ikke er bange for at bruge.

Det står i skarp kontrast til valgkampagnen fra den islamiske leders udfordrer.