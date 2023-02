- Der er direkte modstand (mod at bevæbne Wagner-krigere, red.). Det kan sidestilles med højforræderi, siger Prigozjin.

Ifølge lederen af Wagner-gruppen har højtstående embedsmænd i Rusland desuden afvist en forespørgsel fra gruppen om særligt graveudstyr til at grave skyttegrave.

- Hærchefen og forsvarsministeren giver ordrer til højre og venstre. Ikke bare om ikke at give Wagner-gruppen ammunition, men også med ikke at hjælpe med lufttransport, siger Prigozjin.

Han beskylder toppen af det russiske militær for, at ”folk skal dø, når det er belejligt for dem”.