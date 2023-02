Den ene talte om ”begær”, den anden om ”ynk”. Putin og Biden gav to radikalt forskellige visioner for verden

1.150 km er der i lige luftlinje mellem Moskva og Warszawa, hvor Vladimir Putin og Joe Biden tirsdag med få timers mellemrum holdt historiske taler. Men med indholdet af de to taler kunne man tænke, at de talte fra og om hver deres planet.

Både den russiske og den amerikanske præsident forsøgte at skabe en fortælling om, hvad krigen i Ukraine i virkeligheden går ud på. Men deres udlægninger, først Putins og få timer senere Bidens, stod i skærende kontrast og gav et sjældent indblik i, hvordan de to ledere fra hver sin ende af den globale orden har stærkt konkurrerende visioner for verden.