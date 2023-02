Som reaktion på den internationale udvikling med et stadigt mere potent Kina kalder Danmarks udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen (M), på en »strategisk« nyorientering i forholdet mellem Danmark og Kina.

Det siger Danmarks tidligere statsminister under sit første besøg som udenrigsminister i USA. Lars Løkke Rasmussen understreger, at Danmark ikke skal vende ryggen til Kina. Til gengæld skal Danmark på visse stræk have en mere kritisk tilgang til Kina: