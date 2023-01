Det var under politisk postyr, da Danmark hjemtog tre kvinder og deres børn fra Syrien. For de var angiveligt rejst til landet for at melde sig under Islamisk Stats faner, og senere endte de i fangelejre, da Islamisk Stat blev drevet ud af landet.

Der var også politisk strid, da Australien for godt to måneder siden hentede fire kvinder og deres tilsammen 13 børn hjem. Men først nu ser sagerne ud til at få retslige konsekvenser.