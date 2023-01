Bolsonaro fordømmer stormløb og afviser at have opfordret til det

- Gennem hele mit mandat har jeg altid holdt mig inden for forfatningens fire linjer, respekteret og forsvaret landets love, demokrati, gennemsigtighed og vores hellige frihed, skriver Bolsonaro på Twitter.

Præcist hvad Bolsonaro mener med ”forfatningens fire linjer”, er uklart. Det er et udtryk, han bruger regelmæssigt, men der hersker i Brasilien diskussion om, hvad han egentlig mener med det. De fleste anser det for at være en metafor for kridtstregerne på en fodboldbane.

Stormløbet skete søndag. Tusindvis af vrede tilhængere af Jair Bolsonaro demonstrerede i hovedstaden og krævede, at stemmerne fra anden valgrunde af præsidentvalget i 2022 skulle genoptælles.

Demonstranterne endte med at bryde gennem afspærringer og ind i landets parlament, højesteret og præsidentpaladset Palacio do Planalto. Mindst 400 er blevet anholdt.