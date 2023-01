Guvernør: Mindst 400 er blevet anholdt efter stormløb i Brasilien

Mindst 400 mennesker er blevet anholdt i forbindelse med stormløbet mod brasilianske institutioner søndag.

Det oplyser Ibaneis Rocha, som er guvernør i det føderale distrikt, hvor hovedstaden Brasília ligger, ifølge CNN på Twitter.

Han skriver, at de ansvarlige vil komme til at ”betale for de forbrydelser, der er begået”.