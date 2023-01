Brasiliens højesteret vil have fjernet alle Bolsonaro-lejre

Området er afspærret, efter at det søndag lykkedes betjentene at tage kontrollen over bygningerne tilbage fra vrede tilhængere af den tidligere præsident.

Tilhængerne demonstrerede i tusindvis og krævede, at stemmerne fra præsidentvalget skulle gentælles. Her vandt den nuværende præsident, venstrefløjens Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro-støtterne lykkedes med at komme forbi politiets afspærringer og ind i en række af landets magtinstitutioner.

Betjentene blev først overvældet, men lykkedes med at genvinde kontrollen.

I kølvandet på stormløbet er mindst 400 personer blevet anholdt.

Det oplyste Ibaneis Rocha, som er guvernør i det føderale distrikt, hvor hovedstaden Brasília ligger, søndag.