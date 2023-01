Jair Bolsonaros egen partileder fordømmer stormløb

- Vi kan ikke støtte op om Nationalkongressens undertrykkelse, siger Neto.

- Uorden har aldrig været en del af vores lands principper. Jeg vil gerne sige, at vi på det kraftigste fordømmer denne attitude, siger han.

Neto er selv medlem af det brasilianske parlament. Han er valgt til underhuset i den brasilianske delstat São Paulo.

Angrebet skete søndag, efter at de mange vrede demonstranter havde indfundet sig i Brasília. Efter at have brudt igennem afspærringer trængte de ind i flere forbundsinstitutioner i byen.