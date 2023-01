Colombias præsident går efter total fred med oprørere

Aftalen indebærer, at våbnene skal hvile frem til den 30. juni. Våbenhvilen kan forlænges, hvis der sker fremskridt i forhandlinger om endelige aftaler med oprørsgrupperne, siger Petro.

- Total fred kommer til blive virkelighed i Colombia, skriver han på Twitter.

De væbnede grupper omfatter over 10.000 mand.

Colombia har i mere end et halvt århundrede været plaget af væbnede konflikter mellem staten og forskellige grupperinger af venstreorienterede guerillaer, narkosmuglere og højreorienterede, paramilitære gruppe

I 2019 stod den venstreorienterede oprørsgruppe ELN bag et bilbombeangreb mod et politiakademi i hovedstaden Bogotá. 22 mennesker blev dræbt. Angrebet fik fredsforhandlinger mellem gruppen og regeringen til at bryde sammen.