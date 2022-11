Tåregas og flyvende flasker under nye sammenstød i Kina

Man kan se, hvordan flasker og andre genstande bliver kastet mod dem. På en anden video ser man en tåregasgranat lande mellem demonstranter. Der høres på videoerne råben og skrigen. Man ser omkring en snes mænd blive ført væk med hænderne bagbundet.

Det var en dødelig brand i Urumqi i det vestlige Kina i sidste uge, hvor beboere blev holdt indespærret for at dæmme op for coronasmitte, der udløste protesterne.

De største protester fandt sted i Beijing og Shanghai i weekenden, hvor der lød slagord om, at Kinas leder, Xi Jinping, og Kommunistpartiet skal træde tilbage.