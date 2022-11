Politistyrker sat ind mod corona-protester i Kina

I et område i det finansielle centrum i Shanghai, hvor demonstranter var samlet i weekenden, blev mindst tre personer ført væk af politifolk ifølge det franske nyhedsbureau AFP.

Samtidig blev der grebet ind over for demonstranternes spredning af videoer på sociale medier. Mange blev tvunget til at slette videooptagelser, hvis sikkerhedsfolkene fandt dem kritiske over for myndighederne.

En planlagt demonstration i Beijing ud på eftermiddagen blev forpurret af et stort opbud af politi og politibiler på de gader og pladser, hvor demonstranterne havde aftalt at mødes i det vestlige Haidan-distrikt.

Der holdt også en række af politibiler på den nærliggende Sitong-bro, hvor en enlig demonstrant i sidste måned hang bannere op vendt mod præsident Xi Jinping, da han blev fejret som landets nye enevældige leder ved kommunistpartiets kongres.