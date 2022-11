Russisk ekspræsident om missil: Vesten rykker tættere på verdenskrig

- Episoden med det formodede ukrainske ”missilangreb” på en polsk farm beviser blot en ting. Nemlig at Vesten ved at føre en hybridkrig mod Rusland rykker tættere på verdenskrig, skriver Dmitrij Medvedev.

Han er også næstformand i Ruslands sikkerhedsråd.

Hybridkrig er et udtryk for krigsførelse med en lang række midler ud over krudt og kugler. Det kan for eksempel være militær støtte i form af levering af materiel, økonomisk støtte, sanktioner og cyberangreb.

Den russiske regering har flere gange anklaget vestlige lande for at føre ”hybridkrig” mod Rusland.