Et vildfarent missil eller en bevidst provokation - fra den ene eller anden side? Eller en eksplosion forårsaget af en eller flere granater?

NATO og politiske ledere fra hele verden forsøger at slå koldt vand i blodet og afdække, hvad der egentlig er sket, efter at et eller flere missiler eller granater slog ned ved en tørrestation i en polsk landsby ved grænsen til Ukraine og dræbte mindst to personer.