Iranske studerende fjerner barrierer mellem køn i kantine

Den 22-årige kvinde Mahsa Amini døde i politiets varetægt 16. september, efter at hun var blevet anholdt for brud på reglerne om, hvordan et hovedtørklæde skal sidde.

Det vakte vrede og fik frustrationerne op til overfladen blandt mange iranere.

De syv uger lange demonstrationer har udviklet sig til den hidtil største udfordring for præstestyret siden revolutionen i 1979.

Irans konservative politikere kræver strenge straffe for at deltage i protesterne.

Søndag stemte et overvældende flertal på 227 ud af Irans 290 parlamentsmedlemmer for, at retsvæsnet skal dømme ud fra princippet om ”et øje for et øje”, når ”uromagerne” bliver stillet for retten.

Iransk politi har slået hårdt ned på protesterne og har blandt andet også anholdt en række aktivister, journalister og kunstnere.

Mindst 318 demonstranter er blevet dræbt i løbet af de seneste syv uger. Det meddeler aktivistgruppen HRANA.

Også 38 politifolk og soldater har mistet livet, viser gruppens opgørelse.