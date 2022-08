Verdens fattigste får som de første glæde af korn fra Ukraine

Men det er endnu for tidligt at sige, hvad udmøntningen af aftalen mellem Rusland og Ukraine kommer til at betyde for fødevarepriserne.

- Jo mere der kommer ud på markedet, jo mere stabilt bliver det. Men der skal jo rigtig mange tons til, før det stabiliserer markedet, siger Leif Nielsen.

- Vi skal op på 10-20 millioner tons korn, for at det betyder noget for verdensmarkedet, lyder hans vurdering.

Der skulle angiveligt ligge mere end 20 millioner ton korn på lagre i Ukraine.