Ukraine er normalt blandt verdens største eksportører af korn. Men landet har siden den russiske invasion ligget inde med mange tusinde ton korn, som det ikke har kunnet eksportere, fordi havnene er blevet blokeret af Rusland.

Derfor spredte det optimisme, da en aftale om at genoptage korneksporten blev indgået 22. juli. Og lidt over en uge senere har det første skib med korn altså forladt Ukraine.

FN-aftalen indebærer, at der skal være sikker passage for skibe, der fragter korn, fra tre sydlige ukrainske havne. De to andre havne ud over Odesa er Tjernomorsk og Pivdennyj.

Ukrainske myndigheder har ifølge Reuters sagt, at der ligger 16 skibe med korn i Ukraines havne ud til Sortehavet. De er tilsammen lastet med cirka 580.000 ton korn.