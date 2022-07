- Mit budskab til regeringer og sundhedsmyndigheder er at handle nu for at forberede sig på de kommende måneder, siger han.

Han peger på, at det lige nu er vinter på Jordens sydlige halvkugle. Her er en meget aktiv influenzasæson i gang, som sammen med covid-19 sætter hospitaler og andre grene af sundhedsvæsnet under pres.

- Vi vil sandsynligvis se et lignende scenarie på den nordlige halvkugle, når vi rammer efteråret og bevæger os ind i vinteren.

- Hvis sundhedsmyndighederne handler nu, så kan de mindske de forventede forstyrrelser i samfundet, siger han.