Den sjette sanktionspakke fra EU, der som noget af det væsentligste indeholder et delvist forbud mod import af olie- og olieprodukter fra Rusland, fylder meget i vestlige medier tirsdag. Men hvis man tror, at det får krigslykken til at vende i Ukraine, så skal man nok belave sig på en skuffelse. Det vurderer Flemming Splidsboel, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.