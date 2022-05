YouTube har fjernet 70.000 videoer siden invasionen af Ukraine

YouTube er meget populært i Rusland, og det er en af få platforme, der ikke er blevet lukket i landet.

Det estimeres, at der er omkring 90 millioner russiske brugere på YouTube.

Videoplatformen oplyser ikke, hvilke videoer og kanaler der er blevet fjernet, men Neal Mohan siger, at meget af indholdet repræsenterer den russiske regerings holdninger til invasionen og desuden kommer derfra.

Både Facebook og Instagram er blevet blokeret i Rusland, mens adgangen til Twitter er begrænset.

Den russiske minister for digital udvikling, Maksut Sjadajev, siger, at YouTube ikke kommer til at blive blokeret i landet.

Ministeren siger, at det vil påvirke brugerne, hvis YouTube bliver lukket.