YouTube blokerer for statsstøttede russiske medier

YouTube har allerede blokeret for adgangen til de statsstøttede medier Russia Today og Sputnik i Europa.

Det fremgår ikke, hvor mange kanaler, der vil blive ramt af den nye blokering.

Ifølge det amerikanske medie The Verge har YouTube allerede fjernet muligheden for at tjene penge på reklamer på videoer fra kanaler, der er forbundet til de russiske statsstøttede medier.

Det gjorde firmaet i slutningen af februar.

Ifølge The Verge vil blokeringen gælde med det samme. Men det kan dog være muligt at tilgå videoer lidt endnu, da det tager tid for YouTube at blokere dem.