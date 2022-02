25/02/2022 KL. 09:38

Verden i sympati med Ukraine

Den 24. februar 2022 var dagen, da Rusland startede invasionen af Ukraine. Den russiske aggression blev hurtigt mødt af fordømmelse af verdensledere verden over. Verdens befolkninger var også på gaderne for at udtrykke deres utilfredshed. JP har samlet et udvalg af billeder fra sympatidemonstrationer verden over.