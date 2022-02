Det russiske nyhedsbureau RIA skriver onsdag, at ”Rusland vil insistere på, at Nato offentligt erklærer, at alliancen afviser at optage Ukraine”.

RIA citerer den russiske diplomat Konstantin Gavrilov i Wien for udtalelsen.

Samtidig citerer et andet russisk nyhedsbureau, Tass, en russisk diplomat for, at russiske styrker vil være trukket tilbage til deres normale stillinger inden for tre eller fire uger.