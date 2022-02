- Vi har ikke set beviser på en russisk tilbagetrækning. Det, som vi har set, er, at de har øget antallet af soldater. Flere soldater er på vej, siger Stoltenberg forud for et forsvarsministermøde i Natos hovedkvarter i Bruxelles.

Stoltenberg gør det samtidig klart, at Nato fortsat vil”eksponere” Ruslands ageren for at gøre det sværere for den russiske ledelse at gennemføre et angreb eller en eller anden form for provokation.

- Vi følger det, der sker, og vi håber virkelig at se en tilbagetrækning af de militære styrker. Og vi mener, at der er grund til en forsigtig optimisme, siger han.

Ukraines forsvarsminister, Oleksii Reznikov, sagde onsdag morgen, at de seneste vurderinger af faren for en russisk invasion ikke indeholder noget uventet. Han betegnede sikkerhedssituationen som stabil.