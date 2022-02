Bødskov håber på fredelig løsning i Ukraine, men ser fortsat behov for, at Nato fastholder højt beredskab.

Der mangler beviser for, at Rusland rent faktisk har gennemført en tilbagetrækning fra grænsen til Ukraine. Det siger forsvarsminister Morten Bødskov (S) før NATO-møde i Bruxelles onsdag. - Der er kommet forskellige meldinger om Ruslands intentioner de seneste dage. Det er vigtigt at understrege, at vi mangler at se konkrete beviser. Og også reel vilje til at finde en fredelig løsning, siger Morten Bødskov.

Udmeldingen kommer, efter at det russiske forsvarsministerium både tirsdag og onsdag har frigivet videoer, der angiveligt viser en tilbagetrækning fra Ukraine. De russiske meldinger er det første tegn på en mulig opblødning af den anspændte situation. Det giver håb om, at det måske er muligt at finde en fredelig løsning på situationen. Videoerne er blevet frigivet, efter at flere vestlige ledere i de seneste dage og uger har været i kontakt med Putin. Senest Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, der mødte Putin tirsdag.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, understregede dog allerede tirsdag, at der endnu ikke er konkrete beviser for tilbagetrækningen. Onsdag kommer samme melding fra Morten Bødskov og den britiske forsvarsminister, Ben Wallace. Både vestlige ledere og efterretningstjenester har peget på onsdag som en mulig dag for et russisk angreb på Ukraine. Ukraines forsvarsminister, Oleksii Reznikov, betegner dog onsdag morgen sikkerhedssituationen som stabil.

Selv om det styrker håbet om, at der fortsat er en åbning for diplomatiet, så efterlyser Morten Bødskov dog fortsat en ”stærkere og reel vilje” fra Rusland til at finde en fredelig løsning. - Det er vigtigt, at dialogen fortsætter. Det er en alvorlig situation, Rusland har bragt både Ukraine og Europa i. Derfor er det ene og alene Rusland, der kan sende de rigtige signaler, så vi kan få deeskaleret situationen, siger Morten Bødskov.

Han deltager onsdag og torsdag i et møde for NATO-forsvarsministrene i Bruxelles. Her skal ministrene diskutere situationen i Ukraine og også mødes virtuelt med Ukraines forsvarsminister, Oleksii Reznikov.

/ritzau/