Også den britiske avis The Guardian har bidt mærke i Mette Frederiksens udmelding og kommenterer den i sin liveblog under overskriften »Storbritannien reporterer om 346 daglige dødsfald - Danmark vil ophæve alle restriktioner«.

Også i USA har nyheden om de ophævede danske restriktioner vakt opsigt. Under overskriften »Danmark bliver det første land i EU til at skrotte alle covid-19-restriktioner« beskriver det politiske medie Politico, hvordan Mette Frederiksen på pressemødet sagde, at det var tid til, at danskerne igen fandt smilet frem.

Politico skriver også, at vaccinerne har spillet en stor rolle i den danske beslutning. I Danmark er 80,9 pct. af befolkningen nu færdigvaccineret. Det gælder blot for 63,7 pct. af befolkningen i USA.