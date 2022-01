Slut med ansigtsmasker, coronapas og afstand. På et pressemødet onsdag aften meddelte statsminister Mette Frederiksen, at alle restriktioner mod covid-19 bliver ophævet. Kun et enkelt krav videreføres lidt tid endnu. Her kan du få et overblik over hovedbudskaberne fra pressemødet, hvor også sundhedsminister Magnus Heunicke, Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm og faglig direktør i Statens Serum Institut Tyra Grove Krause var til stede.

1 Alle restriktioner mod covid-19 ophæves Det sker fra 1. februar - altså på tirsdag. »I aften kan vi begynde at sænke skuldrene og finde smilet frem igen. Vi kan fjerne de sidste coronarestriktioner i Danmark. Fra 1. februar vil Danmark igen være åbent - helt åbent,« sagde Mette Frederiksen på pressemødet. Der vil dog fortsat være nogle steder, hvor man kan blive mødt af krav om mundbind. Det kan f.eks. være på sygehuse og plejehjem, forklarede Søren Brostrøm.

Samtidig vil der i hvert fald lidt tid endnu være krav om test og isolation for nogle indrejsende til Danmark. 2 Kurven er knækket Årsagen til, at restriktionerne bliver ophævet, på trods af at der i øjeblikket er rekordhøje smittetal er, at kurven er knækket, forklarede Mette Frederiksen på pressemødet. Det er nemlig lykkedes os at bryde sammenhængen mellem antallet af smittede og antallet, der bliver alvorligt syge. Det skyldes primært, at mange er blevet vaccineret, og at varianten omikron, som er dominerende, typisk giver et mindre alvorligt forløb. »Samlet set står Danmark et rigtigt godt sted,« sagde Mette Frederiksen. Magnus Heunicke forklarede, at det vigtigste er, at sygehusene ikke bliver overbelastet.

»Vi har langt færre indlagte i forhold til smittede og færre med alvorlige forløb og færre på intensiv,« sagde han på pressemødet. Vores eksperter vurderer, at det er det rigtige tidspunkt og den rigtige timing at fjerne restriktioner, tilføjede Heunicke. 3 Corona er ikke længere en samfundskritisk sygdom Det betyder blandt andet, at regeringen igen skal spørge Folketinget, hvis den vil indføre nye restriktioner. Corona har været en samfundskritisk sygdom i denne omgang siden 11. november 2021.

4 Flere vacciner kan komme på tale Det er muligt, at vi skal vaccineres mod coronavirus igen. Det kan f.eks. være særligt sårbare, der skal vaccineres igen for at være bedre beskyttet. Men det kommer an på, hvordan virusset udvikler sig, forklarede Mette Frederiksen på pressemødet. Det er fortsat en anbefaling, at børn ned til fem år skal vaccineres, selv om restriktionerne lempes, sagde Søren Brostrøm. »Det giver et rigtigt godt bidrag til den samlede immunitet.« Søren Brostrøm tilføjede, at Sundhedsstyrelsen løbende vil revurdere anbefalingerne for vacciner. 5 Overvågning fortsætter Der vil komme nye varianter. Men selv om restriktioner lempes i dag, lempes der ikke på overvågningen, sagde Tyra Grove Krause. »Vi skal nok sige til, hvis der er noget, der bekymrer os. Men lige nu ser det rigtigt fredeligt ud,« sagde hun. Magnus Heunicke sagde, at en undervariant af omikron vinder frem i Danmark. Der er ikke noget, der tyder på, at den giver mere sygdom, men den er mere smitsom. Han oplyste også, at Danmark vil fortsætte med en ”stærk epidemiovervågning”. 6 Test Ifølge Magnus Heunicke skal der i større omfang bruges hjemmetest, men der vil fortsat være mulighed for at få en PCR-test, så man kan få bekræftet en positiv hjemmetest, eller hvis man har symptomer. Han anbefaler, at man tager en hjemmetest, før man skal se sårbare. Hvis man har en positiv test, skal man isolere sig. Smitten skal fortsat holdes nede, og her er test et rigtig godt værktøj, forklarede Tyra Grove Krause på pressemødet.