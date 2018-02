21 Røde Kors-ansatte har forladt organisationen pga. sexkøb

Det er tid til selvransagelse hos visse nødhjælpsorganisationer.

Hos den britiske Oxfam er det kommet frem, at ansatte har købt prostituerede og begået seksuelle krænkelser i forbindelse med nødhjælpsarbejdet efter jordskælvet i Haiti i 2010. Og efterfølgende har man modtaget 26 nye anklager om seksuelle krænkelser begået af Oxfams ansatte.

Dertil kommer, at børnehjælpsorganisationen Plan International har bekræftet seks tilfælde af seksuelt misbrug og udnyttelse af børn begået i 2016 og 2017. I samme periode har der været ni tilfælde af seksuel chikane og upassende seksuel opførsel fra Plan-ansatte mod voksne.

Nu har man også kigget sine sagsakter igennem i Internationalt Røde Kors, og de viser, at 21 ansatte i løbet af de seneste tre år har forladt organisationen pga. »upassende seksuel opførsel.«

Det skriver generaldirektøren, Yves Daccord, på organisationens hjemmeside.

De 21 ansatte blev enten bortvist for at have betalt for seksuelle ydelser eller sagde op som følge af en intern undersøgelse. To yderligere ansatte fik ikke deres kontrakt fornyet pga. mistanke om seksuelt upassende opførsel.

Generaldirektøren i Internationalt Røde Kors , Yves Daccord. Arkivfoto: Salvatore Di Nolfi/AP

»Jeg er dybt bedrøvet over at rapportere om disse tal. Denne opførsel er forræderi mod de mennesker og samfund, som vi er der for at tjene. Det strider imod menneskelig værdighed og vi burde have været mer opmærksomme på at forhindre det,«udtaler Yves Daccord.

Siden 2006 har det ikke været tilladt for organisationens mere end 17.000 ansatte at købe seksuelle ydelser, og Yves Daccord lover, at enhver, som forbryder sig mod organisationens adfærdskodeks vil blive holdt ansvarlig.

»Det er så vigtigt, at den tavshed, som har omgærdet dette emne, er blevet brudt.«