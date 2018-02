Nødhjælpsorganisationen Oxfam i endnu en skandale: 26 nye sex-anklager på 11 dage

Beskyldninger om køb af prostituerede og seksuelle krænkelser har den seneste måned sendt en chokbølge gennem den britiske nødhjælpsorganisation Oxfam.

Efter et voldsomt jordskælv i Haiti dræbte mere end 220.000 mennesker, sendte Oxfam i 2010 en gruppe ansatte til landet for at hjælpe med nødhjælpsarbejdet. Det kom dog frem i februar i år, at de ansatte under deres ophold i landet har købt sig til seksuelle ydelser, udnyttet lokale kvinder og angiveligt efterfølgende truet vidner for at mørklægge sagen.

Nu afslører Oxfams chef, Mark Goldring, at organisationen, siden de første afsløringer om Haiti kom frem, har modtaget 26 nye anklager om seksuelle krænkelser begået af Oxfams ansatte. 16 ud af de 26 anklager er relateret til Oxfams internationale arbejde. Det skriver flere internationale medier.

»Jeg er ked af den skade, som Oxfam har forårsaget, både overfor folk i Haiti, men også over for nødhjælpsarbejde og udvikling i et større perspektiv, fordi det muligvis har ødelagt den offentlige støtte,« sagde Mark Goldring ved en parlamentarisk høring i London.

Det er endnu uvist, hvilke konsekvenser de mange nye anklager vil få, men allerede efter oplysningerne om Oxfams forbrydelser i Haiti kom frem, har mere end 7.000 donorer trukket deres støtte til organisationen.

Den første, der trak sin støtte, var skuespilleren Minnie Driver, der var en af Oxfams globale ambassadører. Efterfølgende har bl.a. Desmond Tutu, sydafrikansk modtager af Nobels fredspris, også trukket sin støtte, ligesom organisationen ikke længere kan søge midler fra den britiske regering.

En undersøgelse lavet af The Guardian viser, at 52 procent af i alt 2.000 adspurgte briter, nu er mindre villige til at donere penge til velgørenhed, efter at oplysninger om Oxfam er kommet frem.

Oxfam operere i 35 lande over hele verden, har næsten 10.000 ansatte i mere end 90 lande og har indtil nu styret meget store dele af den britiske bistandspolitik i udlandet. Både EU og den britiske regering har udtalt, at deres støtte til Oxfam i fremtiden vil blive vurderet i lyset af de mange anklager.