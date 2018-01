Sydkorea: Moon og Trump udskyder militærøvelser til efter OL

Den amerikanske præsident, Donald Trump, og hans kollega i Sydkorea, Moon Jae-in, har besluttet at udskyde fælles militærøvelser, indtil det snart forestående vinter-OL i Sydkorea er overstået.

Det skriver nyhedsbureauerne AP og Yonhap.

Det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap skriver, at Moon i en telefonsamtale har bedt om en udsættelse - forudsat at Nordkorea ikke kommer med yderligere provokationer - for at sikre OL-arrangementet succes.

Ifølge nyhedsbureauet har Sydkorea fået velsignelse til at meddele til Nordkorea, at der ikke vil blive afholdt militærøvelser under legene. Det sker, således at de to parter kan fokusere på at sikre sikkerheden ved OL, skriver bureauet.

Den årligt tilbagevendende fælles øvelse "Foal Eagle", der normalt bliver afholdt på et tidspunkt mellem februar og april, vil derfor først løbe af stablen efter forårets OL, der afholdes i Pyeongchang i Sydkorea, skriver AP.

"Foal Eagle" består af en række militære øvelser, som skal teste de to landes militære beredskab. Det blev i år afholdt i april med 20.000 sydkoreanske soldater og 10.000 amerikanske tropper.

Derfor er den varme telefonlinje mellem Nord- og Sydkorea blevet genåbnet Olympisk fredsudspil mødt med skepsis i USA.

Traditionen har næsten 40 år på bagen og er ved flere lejligheder blevet kritiseret for at udgøre en unødvendig militær provokation fra USA og Sydkorea set med nordkoreanske øjne.

Vinter-OL begynder om 35 dage i Pyeongchang og varer fra den 9. februar til den 25. februar. De paralympiske lege er desuden skemalagt til mellem den 9. og 18. marts.

For nylig kom det frem, at Sydkorea er klar til at gå i dialog med naboen for at diskutere en mulig nordkoreansk deltagelse ved det kommende OL.

Det skete, efter den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, havde rakt en verbal olivengren frem mod Sydkorea i sin nytårstale, hvor regimets leder opfordrede til et bedre forhold mellem de to parter.