Der er gået otte uger, siden en ny og hidtil ukendt coronavariant dukkede op i Sydafrika. Omikron-varianten blev hurtigt kendt over hele verden. Men på det seneste er advarselslamperne begyndt at blive dæmpet i mange lande - undtagen i Kina, hvor en nultolerancepolitik stadig udløser markante forholdsregler, hver gang et nyt smittetilfælde dukker op. Ikke mindst som følge af at lokalt producerede vacciner ikke har ret stor effekt på netop Omikron.

CBS News har besøgt Sydafrika. Og situationen der er opløftende for resten af verden. Fra at have fyldte hospitaler og være epicenteret for smitten og verdens opmærksomhed er forretningerne nu travle igen og gaderne fyldt med liv. »Jeg tror på, at vi har nået et vendepunkt i pandemien. Jeg kan ikke forestille mig, at vi vender tilbage de tilstande, vi havde under de første tre coronabølger i Sydafrika,« fortæller vaccineekspert og professor Shabir Madhi til CBS. På et hospital i Gauteng-provinsen havde man under delta-variantens hærgen fyldte sengepladser, mangel på ilt og et alt for højt dødstal. Nu er kun omkring halvdelen af sengepladserne optaget, meget få patienter har behov for ilt, og personalet er meget mindre presset.

Nogle lande i ikke mindst Vesten har udtrykt bekymring for at læne sig alt for meget op af erfaringerne fra Sydafrika. Populationerne er forskellige, og de høje smittetal har boostet immuniteten i Sydafrika. Blandt andre den amerikanske regerings øverste coronarådgiver, Anthony Fauci, har sagt, at det forbliver et ”åbent spørgsmål”, om omikronvarianten vil blive husket som pandemiens sidste krampetrækning. »Jeg håber, at det forholder sig sådan. Men det er det kun, hvis der ikke dukker en ny variant op, der har andre alvorlige karakteristika,« pointerer Anthony Fauci. I Sydafrika undrer forskere som professor Shabir Madhi sig over, at deres udenlandske kolleger ikke drager de samme konklusioner som de selv - ikke mindst i lyset af den udbredte brug af vacciner i Vesten og de gode erfaringer herfra.

Fauci tror dog på, at omikronvirussen om ikke forsvinder, så ender på linje med en sundhedstrussel som influenza.

I Storbritannien er der også positive toner. »Skulle der komme en ny variant, vil de fleste af os opleve det som enhver anden almindelig forkølelsesvirus. Jeg tror, at vi vender tilbage til at leve et næsten normalt liv som før pandemien,« siger professor i infektionssygdomme ved universitetet i Liverpool, Julian Hiscox, til BBC.