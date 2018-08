Dødsfald under »uklare omstændigheder«: Par døde på ferie i Egypten, nu er hotellet evakueret

Døden kom med få timers mellemrum for det britiske ægtepar John og Susan Cooper.

De var på ferie i den egyptiske badeby og turistmagnet Hurghada med familien, da den 70-årige tilsyneladende blev syg og måtte indlægges. Kort efter afgik han ved døden.

»Omkring tre timer senere fik hans kone et chok og døde,« forklarer guvernør i provinsen Ahmed Abdullah ifølge The Telegraph og kalder mandens død for »naturlig«.

Ikke desto mindre har rejsebureauet Thomas Cook valgt at evakuere Steigenberger Aqua Magic Hotel, som ægteparret boede på.

I en pressemeddelelse lyder det:

»Omstændighederne omkring deres død er fortsat uklare. Vi har også modtaget oplysninger om forhøjede sygdomsniveauer blandt gæsterne. Sikkerheden er altid vores første prioritet, så som en sikkerhedsforanstaltning har vi besluttet at flytte alle vores kunder fra dette hotel.«

»Mens vi forstår, at dette kan være oprørende for dem, som er på ferie, mener vi, at det er det rette at gøre.«