Terrorgruppen Al-Shabaab forbyder plasticposer

Selvom man er en koldblodig terrorgruppe med adskillige liv på samvittigheden, kan man godt gå op i miljøet.



Somalias militante jihadistgruppe Al-Shabaab har angiveligt valgt at forbyde engangsposer af plastic, da de udgør »en alvorlig trussel mod mennesker og dyrs trivsel,« når de smides i naturen.

Nyheden blev ifølge flere udenlandske medier annonceret af Al-Shabaabs radiostation, Radio Andalus, søndag, men det fremgår ikke nærmere, hvordan forbuddet skal implementeres.

Terrorgruppen, som kontrollerer dele af det sydlige Somalia, skal også have udstedt et øjeblikkeligt forbud mod at fælde sjældne, oprindelige træer i områderne.



Mindst 36 dræbt af bilbomber i Somalias hovedstad

Plasticposer er blot den seneste tilføjelse på den lange liste af ting, som er bandlyst i de Al-Shabaab-kontrollerede områder på Afrikas Horn. Forbudt er også vestlig musik, biografer, tobak, paraboler, samt en lang række humanitære organisationer.

Det har også været omtalt, at kvinder bliver straffet for at gå med bh. Ja, næsten alt, hvad Al-Shabaab ser som vestlig indflydelse, bliver forbudt.

Ideologisk er Al-Shabaab tæt forbundet med al-Qaeda og blev i februar 2012 officielt terrornetværkets somaliske gren.

Bevægelsen udgør fortsat en alvorlig trussel mod sikkerheden i regionen med jævnlige terrorangreb i Somalias hovedstad, Mogadishu.

Al-Shabaab stod også bag terrorangrebet mod shoppingcentret Westgate i Kenyas hovedstad Nairobi i 2013, hvor mindst 67 personer blev dræbt og op mod 200 såret.

Danskerne skal mærke, at plasticposer er en »ressource« Det bedste middel mod plastic er at forbyde det, mener en forsker.

I 2015 vedtog EU-landene et forslag fra danske parlamentariker Margrethe Auken (SF) om at alle plasticposer frem over skal koste penge.

I Danmark har supermarkedskæden Lidl siden valgt at fjerne plasticposer fra butikkerne og i stedet bruge papir- eller stofposer, og på Fyn eksperimenterer Netto-butikker med et pantsystem på poserne.

Siden 1994 har der været afgift på store plasticposer herhjemme, men for nylig har Socialdemokratiet forslået at hæve afgiften.

Et nyt studie fra DTU Miljø for Miljøstyrelsen nåede ellers for nylig frem til, at en indkøbspose af plastic samlet set er mindre miljøskadelig end alternativerne af papir, bioplast og bomuld. Også selvom posen kun bruges en enkelt gang.