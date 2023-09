For når Lily Collins deler sin glæde over Danmark, er det ikke med billeder af Glyptoteket, Rundetårn og Den lille Havfrue. Det er derimod selfies med julemanden i den danske »hyggesæson,« i blå-hvide farver til FCK-kamp og med rejsekort i Metroen.

»Det støtter alt det, vi går og laver. For danskerne er det jo en fed ting, at vi bor et sted, hvor der er nogen, der også gerne vil nyde og dele ud af de små skæve oplevelser, vi har at byde på – meget lig det som danskerne selv gør,« siger Erik Mortensen.

Selv om det kan være svært at måle effekten af Lily Collins’ Instagram-opslag, er de alligevel værdifulde, da de er med til at brande Danmark som »The Land of Everyday Wonder«, som VisitDenmark kalder det.