Minister vil have lukket Pusher Street

»Det er desværre langt fra første gang, at denne type afstumpet kriminalitet finder sted på Christiania, og derfor er det også uhyre vigtigt, at vi sætter foden ned og får lukket Pusher Street, som vi kender den i dag. Jeg bakker derfor til fulde op om den helhedsplan for Pusher Street, som blandt andre Københavns Kommune, politiet, vi selv og Christianias beboere er i gang med at udforme. Ligesom jeg er glad for at se, at nogle af beboerne råber op. Hidtil har man i et vist omfang holdt hænder over bander og kriminalitet - det skal stoppe nu. For der er behov for, at vi alle løfter vores del af opgaven i fællesskab, hvis vi skal lykkes med en varig forandring,« lyder det.