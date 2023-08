18-årig mand varetægtsfængslet efter drab på Christiania

I stedet skal den 18-årige have været med til at planlægge udførslen af drabet og de to mænds efterfølgende flugt, fremgår det af sigtelsen.

Planlægningen af drabet skal være sket i perioden fra 24. august til 26. august, hvor skyderiet fandt sted.

Her ankom to maskerede mænd med pistoler til Pusher Street, som er centrum for den organiserede handel med hash på Christiania.

De to mænd affyrede skud og gik derefter ind i bygningen Stjerneskibet, hvor de skød og dræbte den 30-årige. Han blev ramt af seks skud.

Københavns Politi har bekræftet, at den dræbte har relation til rocker- og bandemiljøet. Ekstra Bladet og B.T. skriver begge, at der skulle være tale om en rocker fra Hells Angels.