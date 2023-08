»Jeg bakker derfor til fulde op om den helhedsplan for Pusher Street, som blandt andre Københavns Kommune, politiet, vi selv og Christianias beboere er i gang med at udforme. Ligesom jeg er glad for at se, at nogle af beboerne råber op. Hidtil har man i et vist omfang holdt hænder over bander og kriminalitet – det skal stoppe nu,« mener ministeren.

Han oplyser samtidig, at han inden længe vil præsentere en ny bandepakke.

»Regeringen præsenterer inden længe en bandepakke med en række tiltag, der bl.a. skal styrke myndighedernes indsats mod banderne yderligere, også i Pusher Street, deres rekruttering af unge og den brutale kriminalitet, der udspringer fra miljøet. Vi skal med alle midler bekæmpe bandernes uvæsen både på og uden for Christiania,« lyder det samtidig.

Endelig langer ministeren ud efter de mennesker, der tager til Pusher Street for at købe hash:

»Når man køber hash og andre ulovlige stoffer, er man med til at holde gang i den hårde voldskultur, vi nu er vidne til. Det mener jeg, at man som køber skal være sig yderst bevidst om.«

Vrede og sorg

Oven på skyderiet og drabet lørdag aften var stemningen på Christiania søndag præget af en blanding af frygt, vrede og frustration.

Flere gange i løbet af søndagen slog forskellige talspersoner fast, at beboerne på Christiania er så trætte af volden på Pusher Street, at de nu ønsker gaden, hvor der handles hash og formentlig også andre stoffer for et milliardbeløb hvert år, bliver lukket permanent.

Fleur Frilund, medlem af Christianias Pressegruppe og beboer på Christiania, lægger heller ikke skjul på, at hun er bekymret:

»Vi er selvfølgelig utrygge, og der er en stemning af frygt på Christiania efter skudepisoden.«

»Jeg var selv lige kommet hjem fra en tur i Ikea og stod i min opgang i Fredens Ark tæt på Pusher Street, da jeg hørte 10-11 skud, inden jeg skyndte mig at løbe op til min hoveddør,« beretter Fleur Frilund.

Hun er ikke imponeret over politiet og løfterne om, at politiet ville være til stede søndag kl. 11 uden for Den Grå Hal, så beboerne kunne komme og snakke, som Københavns Politi selv skrev på X, det tidligere Twitter.

»Men der kom ikke nogen før klokken 12, hvor politiet kom med et gammelt salatfad, som de kalder en mobil politistation. Men jeg så ingen politibetjente, der gik rundt dernede og lavede en tryghedsskabende indsats. Desværre,« lyder det fra Fleur Frilund.

Politiet fortæller til Jyllands-Posten, at det ikke kan genkende kritikken.

Der har tidligere været problemer med, at christianitterne ikke har ønsket at samarbejde med politiet, men det er efterhånden mange år siden, siger Fleur Frilund. »Det er ikke sådan, det er er i dag,« siger hun.

Marie Danos er ikke utryg i sit hjem, men de tiltagende voldelige episoder på Christiania gør hende utryg ved at være i nærheden af Pusher Street. Hun ønsker handling:

»Der er heldigvis gode grunde til at holde fast i Christiania og de gode og smukke værdier, vi værner om herude. Ikke mindst et sammenhold som man ikke får andre steder, og som vi gerne vil give videre til vores børn. Men det er på tide, at der sker noget drastisk fra politisk side. Det er ikke vores ansvar som private familier og enkeltpersoner at lukke ned for en bandekrig, der er løbet fuldstændig af sporet.«