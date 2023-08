Et samlet Christiania vil have Pusher Street endegyldigt lukket

- Det er et stort skridt, og det har ikke været nogen nem beslutning. Men der var et meget stort flertal på fællesmødet, som gik ind for, at det skal lukkes, siger Hulda Mader.

Fællesmødet er blevet afholdt, efter at en 30-årig mand lørdag blev dræbt i en skudepisode på Pusher Street. Gaden er kendt for at være centrum for den organiserede hashhandel på Christiania.

I over et halvt århundrede har der været salg af hash på fristaden.

Men særligt i de senere år er kriminaliteten og volden taget til på Pusher Street. Drabet på den 30-årige lørdag er blot det seneste i en række af drab.