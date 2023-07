65-årig erkender vold med døden til følge

Når en sigtet fængsles uden at have været til stede - in absentia, kaldes det - skal der holdes et nyt retsmøde, når den sigtede er i stand til at møde i retten, og det var han altså torsdag.

Både anklager Ulla Greibe og forsvarsadvokaten forlangte, at torsdagens retsmøde skulle holdes for lukkede døre. Trods protester fra den fremmødte presse valgte dommeren at følge begæringen.

Senere torsdag vil retten afsige kendelse om varetægtsfængsling.

Kvinden blev dræbt i en lejlighed på Strandpromenaden i Helsingør lørdag inden klokken 17.12.

Ifølge sigtelsen skulle gerningsmanden have stukket hende flere gange i hoved og hals med en kniv og slået en håndvægt flere gange mod hendes hoved.