07/07/2023 KL. 18:00

Regionsrådsformand afviser ny undersøgelse af Field’s-skyderi

Nye oplysninger peger på, at gerningsmanden bag Field’s-skyderiet blev fejldiagnosticeret, og at han med en anden behandling måske havde været mindre farlig. Alligevel skal det ikke undersøges, om skyderiet kunne have været undgået, mener regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S).