Rådene er mange i varmen: Her er de vigtigste

Sådan undgår du ild

Når fugten i haven og naturen fordamper i varmen, efterlader det knastøre planter, græs, buske og træer som en letantændelig brandfare.

Under tørkeperioder får det ofte myndigheder og beredskaber til at indføre afbrændingsforbud af frygt for, at flammer fra bål, grill og cigaretter får fat og breder sig.

I artiklen nedenfor fremgår fire gode råd til at undgå en uønsket ildebrand.